a flood of circleは最高のロックバンドだ――。「夜空に架かる虹」で歌われている〈5月6日 武道館〉。思わずそう叫びたくなるほど、痛快なライブだった。 （関連：【全ライブ写真】客電つけっぱなし、前代未聞の武道館ライブを見せたa flood of circle） 『a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館』は、結成から20年という長い時間を経て実現した、バンドにとって初の日本武道館公演である。客電は