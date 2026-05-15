カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチG-SHOCKの「MUDMASTER（マッドマスター）」シリーズより、新製品『GWG-B1000MG』を5月に発売する。 （関連：【画像】電波ソーラーに加え、方位、気圧・高度、温度情報を計測できるトリプルセンサーを搭載） 本モデルは、極限の陸上での使用を想定した「MUDMASTER」のスペシャルモデル。デザインテーマには地球のエネルギーの象徴である「マグマ」