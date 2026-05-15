混乱が続く中東情勢の余波はローカル鉄道にまで広がっています。井原鉄道では、運行する車両の燃料である軽油の価格高騰で大きな打撃を受けています。 【写真を見る】軽油の価格高騰でローカル鉄道も悲鳴さらに状況が悪化すれば減便の申請も視野に開業以来最大の燃料費高騰で苦境に【岡山】 岡山県総社市と広島県福山市を結ぶ全長41.7キロの井原鉄道。1日に約2,000人が利用しています。運行する車両12両はすべて