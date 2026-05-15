ママ友は子どもを通して知り合い、関係を築くものですよね。幼稚園や小学校では自然と距離が近くなることもあり、気が合えばプライベートでも交流が生まれることも。しかし、子どもの成長や環境の変化とともに関係が変わることも少なくありません。今回の投稿者さんは、仲のよかったママ友への違和感を語ります。『陽キャの子のママとしかつき合わないママ友。そんなママがいるんだなと、最近実感しました』投稿者さんとママ友Aさ