＜Sky RKBレディスクラシック初日◇15日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞小祝さくらが鮮やかな2連続バーディ締めで一気に順位を上げてきた。2アンダーで迎えた17番パー4で2打目を2メートルにつけ、最終18番パー5は2オン逃しからの3打目の短いアプローチをピンそば80センチにピタリ。「68」をマークし、今季9試合目で初日としては初の一ケタ順位となる7位で滑り出した。【写真】道産子メークアップ小祝