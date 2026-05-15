＜関西オープン2日目◇15日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞2022年に発症した顎偏位症（がくへんいしょう）の治療は昨年11月に終了。3季ぶりに賞金シードも復帰。40歳になった池田勇太が7年ぶりの優勝に向けて好位置で週末を迎える。【写真】ジャンボさんへ届け池田勇太らが放った“祈りの白球”首位と1打差の2位タイから出たこの日、2番パー5で1.2メートルのバーディパットを沈めると、続く