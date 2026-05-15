◇セ・リーグ中日─ヤクルト（2026年5月15日バンテリンドーム）中日が27イニングぶりの得点を挙げた。3点を追う6回。先頭の板山が右翼席へ反撃の今季3号ソロを放った。「何とか塁に出ようと思って打席に立ちました。多分インコースまっすぐだと思うのですが体がうまく反応してくれました」中日の得点は12日DeNA戦の9回以来で、実に27イニングぶりとなった。