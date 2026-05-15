俳優の中村倫也（39）が15日、都内で行われた主演映画「君のクイズ」（監督吉野耕平）の初日舞台挨拶に、共演の神木隆之介（32）、森川葵（30）らと出席した。クイズ番組で出題が始まる前に正解した謎を解く新感覚ミステリー。舞台挨拶では映画のストーリーになぞらえて登壇者が早押しクイズに挑戦。すると中村が映画の再現とばかりに、問題を聞く前にボタンを押した。司会者も予定されていた進行とは違う行動に困惑気味も、「