日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。ベルギー1部シントトロイデンのDF谷口彰悟(34)、FW後藤啓介(20)が同日にオンライン会見に出席し、胸中を語った。今回選出された26人の中では最年少の後藤は、どういう状況で選出を知ったかと問われると、「緊張しすぎて見れなかったです。寝ていて、代理人からの電話で知りました」と明かしていた。「