俳優の菅井友香、中村ゆりか、岡本望来、伊藤歩、太田勇監督が15日、都内で行われた映画『チェイサーゲームW水魚の交わり』の初日舞台あいさつに登壇した。【写真】号泣する中村ゆりかを優しく見つめる菅井友香2024年1月に第1弾、同年9月に第2弾が放送されたドラマ『チェイサーゲームW』。本作は、ドラマ『チェイサーゲームW2 美しき天女たち』から7年後を描く。樹（菅井）と冬雨（中村）は、中学生になった娘・月（岡本望来