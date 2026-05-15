現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が15日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。解説者時代に中村紀洋氏を見るために近鉄キャンプに足を運んだことを明かした。評論家を務めるにあたって落合氏の条件は、必ず12球団の春季キャンプを視察することだった。「12球団をまわるときっていうのは必ず誰かを見るという目的を持って行っていた」。見ていないもの
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