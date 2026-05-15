高市総理大臣は、中国の習近平国家主席との会談を終えたばかりのトランプ大統領と電話で会談しました。【映像】米中首脳会談を終えたトランプ大統領トランプ大統領を乗せた専用機は日本時間の午後3時半ごろ北京を出発し、トランプ大統領はその機内から電話に応じました。高市総理は、米中首脳会談での協議内容について、トランプ大統領から直接、説明を受けているものとみられます。米中首脳会談では台湾問題についても話