HIPHOPアーティストのAK-69が、12日放送のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー Season3』に出演した。【番組カット】ヒトコワ体験におびえるYUTA（中本悠太）＆サーヤら同番組は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをきっかけに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明のうわさを“愛と浪漫”をもって楽し