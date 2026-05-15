「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズの最終日、5月15日の2試合が行われ、前日までに首位に立っていたEX風林火山がリードを守りきり優勝。2020-21シーズン以来、5年ぶり2度目の優勝を果たした。EX風林火山はレギュラーシーズン、セミファイナルシリーズ、そしてファイナルシリーズと全てのステージで首位を守る“完全優勝”でシャーレを手にした。【映像】EX風林火山、2度目の優勝！（中継）EX風林火山はレギュラー