高市総理大臣は15日、中国訪問を終えて大統領専用機で帰国中のアメリカのトランプ大統領と日米首脳電話会談を行った。電話会談は、19時30分から15分間行われた。会談後、取材に応じた高市総理は、「トランプ大統領から、中国訪問についてかなり詳細に説明をいただき、経済安全保障を含む経済とか安全保障など、中国をめぐる諸課題を中心に意見交換を行った。これからもインド太平洋地域情勢への対応に緊密に意思疎通を行っていくこ