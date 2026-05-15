青森市中心部の商業施設にクマ1頭が入り込み銃により駆除されました。【映像】商業施設から運び出される箱罠（実際の様子）午後3時ごろ青森市役所に「クマがビルの中に入ってきた」という趣旨の通報がありました。警察などが箱罠を設置し対応に当たり市によりますと午後6時10分すぎにビル内でクマ1頭を銃により駆除したということです。けが人は確認されていません。クマが入り込んだビルは青森県庁に近い市の中心部にある