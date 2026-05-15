トランプ米大統領と電話会談し、記者団の取材に応じる高市首相＝15日夜、首相官邸高市早苗首相は15日、中国訪問を終えたトランプ米大統領と約15分間電話会談し、インド太平洋地域情勢への対応で緊密な連携を確認した。イラン情勢を巡り、首相は一刻も早い事態の沈静化が重要だとの日本の基本的な立場を伝え、意思疎通を続ける方針で一致。トランプ氏からは2日間にわたった習近平国家主席との会談成果について共有された。首相が