セガサミーからの発表です。【映像】セガサミーからの発表「セガサミー野球部 活動終了のお知らせセガサミーホールディングス株式会社が運営する社会人野球チーム「セガサミー野球部」は、2026年シーズンをもって活動を終了し、廃部することとなりましたので、お知らせいたします。当社野球部は、株式会社セガとサミー株式会社が経営統合した翌年の2005年に創部され、20年にわたり多くの皆さまから温かいご支援とご声援を賜って