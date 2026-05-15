再逮捕された16歳の無職の少年と14歳の男子中学生ら少年グループは、目出し帽をかぶり、同年代を狙ってスタンガン強盗をしていたとみられます。4月5日、愛知・名古屋市の駐輪場で「早く出しゃあ」などと男子高校生2人をスタンガンとナイフで脅し、現金2万8000円を奪った疑いが持たれています。少年らは警察に保護された別の少年と少女を含む4人で犯行に及んだとみられています。警察によりますと、一部のメンバーは「年上には勝て