映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』の前夜祭となる舞台挨拶付き上映会が14日、東京・TOHOシネマズ日比谷にて行われた。上映会には、MCとしてお笑いトリオ・グランジの遠山大輔、ゲストとしてPerfumeと長年親交のあるホラン千秋、そして佐渡岳利監督が登壇。Perfumeの歩みを間近で見てきた3人ならではの視点から、思い出のエピソードや作品の見どころが語られ、会場は終始温かな空気に包まれた。(左から)佐渡