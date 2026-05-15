台湾ASUSは5月15日（現地時間）、同社が20年前に発売したマザーボードへの敬意を表して、デザインを現代風に再解釈したマザーボード「ROG Crosshair 2006」を発表した。当時まだゲーマーは旧『ワールド・オブ・ウォークラフト』を遊び、『Counter-Strike: Source』の競技性に親しみ始めたばかりだったと述べられている。銅ヒートシンク剥き出しデザインの懐かしいマザーボードが復刻。ASUS「ROG Crosshair 2006」「ROG Crosshair 2