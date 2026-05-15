【その他の画像・動画等を元記事で観る】KAMITSUBAKI STUDIO所属のバーチャルシンガー・ヰ世界情緒が2026年5月1日(金)・2日(土)に、自身初となる2DAYS LIVEをZepp Haneda (TOKYO)にて開催した。完全ソールドアウトとなった本公演の公式レポートをお届けする。2024年、自身初となる有観客ワンマンライブ「Anima ?」をパシフィコ横浜で開催し、完全ソールドアウトで成功させたヰ世界情緒。今回の2DAYS LIVEでは、これまでのワンマン