本格的な登山シーズンを迎えた屋久島でヘリコプターを使った救助訓練が行われました。 （記者）「山岳遭難を想定した、ヘリコプターによる救助訓練が始まりました」 訓練は、山での遭難事故を想定し鹿児島県警が毎年行っているものです。屋久島警察署には「山岳遭難救助隊」があり、機動隊ではない警察官が訓練しています。 15日は県警のヘリから隊員が降下し、けがをした遭難者をつり上げる手順や救助装