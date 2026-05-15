栃木県上三川町の住宅に複数人が押し入り、その家の69歳女性を殺害し、家族にもケガを負わせた強盗殺人事件で、栃木県警は自称神奈川県相模原市の16歳の高校生を逮捕した。少年は調べに対して「同じ学年の人物が仲間にいて、それに誘われて入った」という。2026年5月15日放送の「情報ライブミヤネ屋」（日本テレビ系）に出演した杉村太蔵さんは「強盗殺人はとんでもなく重い罪」だが、友だちに誘われて簡単に仲間に入った少年に、