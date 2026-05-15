タレントのエハラマサヒロが１５日、ミュージカル「レッドブック〜私は私を語るひと〜」（１６〜３１日、東京・東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬ）の取材会＆公開ゲネプロに咲妃みゆ、小関裕太、花乃まりあ、中桐聖弥、加藤大悟、田代万里生と出席した。韓国発の大ヒットミュージカルが日本初演。産業革命で経済発展する英ロンドンを舞台にしたロマンティックコメディーだ。エハラに向けて「ミュージカル俳優として意識して