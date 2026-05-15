ポンド売り、首相の対抗馬が続々と取り沙汰されるバーナム氏など＝ロンドン為替 今週はポンド安が目立っている。英地方選での与党・労働党の大敗を契機にスターマー英首相に対する退陣圧力が高まっており、英国債売り（利回り上昇）が進行したことが背景。スターマー首相の政治的ライバルとして知られているストリーティング保健相が辞任し、党首選に向けた準備を進めている。さらに、