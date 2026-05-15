日本人初となる５大会連続５度目のＷ杯選出となったＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が１５日、自身のＳＮＳを更新し「ありがとう。この言葉しかありません」と感謝をつづり「僕を信じてサポートしてくださった皆さん、どんな時も応援してくださった皆さんに心から感謝します。Ｗ杯で暴れて必ず恩返しします！」と誓った。３月中旬に右太もも裏の肉離れで離脱し、選出が危ぶまれていたが、懸命のリハビリを経て１０日の東京Ｖ戦で１０