イラン外相 外交にチャンスを与えるため、我々は停戦の維持に努めている 米国の矛盾したメッセージにより、交渉に対する彼らの真の意図に懐疑的にならざるを得ない 我々と交戦状態にある国の船舶を除き、すべての船舶はホルムズ海峡を通過できる 通過を希望する船舶は、イラン海軍と調整を行うべきである オマーンと協力し、必要な手配を進めている ホルムズ海峡周辺の状況は非常に複雑だが、我々は支援しよう