よりファンに親しみをもってもらおうと今年から“阪神アーバンナイター”に名称が変わった、兵庫競馬恒例の金曜ナイターレースが１５日、園田競馬場で開幕した。毎年、競馬場を華やかに彩っていたイルミネーションも今年はさらにバージョンアップ。お披露目を兼ねた点灯式がＨＵＫガーデンにある特設ステージでＨＵＫ女子会の海江田麻貴、春名凛和、上村沙弥香、舞桜が参加して行われた。１０レース発走前の１９時１５分に一斉