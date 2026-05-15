◆パ・リーグロッテ―オリックス（１５日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックス・高島泰都投手が、５回５安打３失点、５奪三振で降板した。初回、先頭の高部から空振り三振を奪うと、３者凡退で攻撃を終了。２回は先頭のポランコに右中間二塁打を許すと、２死から連続四球で満塁のピンチを招いたが、友杉も遊ゴロに仕留めた。３回、１死から小川に中前へ運ばれると、西川に左中間二塁打を浴びて二、三塁のピンチを招く。