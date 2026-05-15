お笑いコンビ「エルフ」荒川のナチュラルメイクショットが話題になっている。１５日までに更新したインスタグラムにピンショットを投稿。普段のギャルメイクとは対照的なナチュラルメイク姿を披露した。荒川は「時計じかけのマリッジＡＢＥＭＡで放送中です」と告知し、「私ごとながら初めてナチュラルな私で出演させて頂きました」と報告した。最後に「結婚はいつかいつかじゃ何も起こらない、踏み出さないと何も始まらない