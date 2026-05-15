俳優の中村倫也が１５日、都内で主演映画「君のクイズ」（吉野耕平監督）の初日舞台あいさつを神木隆之介、森川葵らと行った。小川哲氏の同名小説が原作で、クイズの問題を聞かずに正解する「０文字解答」の謎に迫るミステリー。クイズプレーヤー役を演じた中村は「ちょっとした孤独を感じたことがある人に小さなばんそうこうを貼ってあげられるような映画」と語った。イベントでは、登壇者による生クイズが行われた。ＭＣが