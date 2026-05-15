◇大相撲夏場所６日目（１５日、東京・両国国技館）東前頭１５枚目・翔猿（追手風）が新入幕の東同１６枚目・若ノ勝（湊川）を突き落とし、１敗を守った。立ち合いで大きく右に変化。もろ手で突っ込んできた相手が前に倒れ、１敗同士の対決はわずか０秒５での決着となった。支度部屋では立ち合いについて「考えていた」と明かし、白星が伸びている要因を「集中できている」と分析した。