フィギュアスケート女子で世界ジュニア選手権４連覇の島田麻央（木下グループ）が、１６日（日本時間１７日）にアナハイムで行われる米大リーグ・エンゼルス―ドジャース戦の始球式に登場することが１５日、所属先の木下グループから発表された。島田は「いつも沢山の応援をいただきありがとうございます。これまで、フィギュアスケート一筋でやってきたので、野球のボールは初めて握りました。コーチ陣やトレーナーの皆さまに