現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が15日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。入団2年目の2008年オフに2度目のFA宣言で楽天入りした中村紀洋氏が当時SNS上などで「恩を仇（あだ）で返すのか」と叩かれたりしたことに、「結果を出してお前が欲しいっていう球団があれば、どこに行ってもいいよ」と約束していたことを明かした。「野球をやれるチャンス