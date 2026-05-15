◇プロ野球セ・リーグ 中日ーヤクルト（15日、バンテリンドーム）中日・板山祐太郎選手が6回にソロホームランを放ちました。ここまで無得点のイニングが続いていた中日。この日も好機をつかむも決定打が出ず、スコアボードに0が並んでいました。そんな中、6回の先頭で打席に向かったのは、この日2打席いずれもヒットを放っていた板山選手。対するヤクルトの先発・高梨裕稔投手の投じた4球目のストレートをとらえ、ライトのラッキー