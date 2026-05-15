俳優の山下智久（41）が15日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。父のような存在について語った。山下は妻や子供がいるような一般的な家庭を想像することがあるかと問われ、「ある」と回答。「それは子供の頃から、（自分の）子供とかに会ってみたいなと思う気持ちはありますよ」と続けた。「僕がおやじがいなかったんで、おやじ像っていうのがどんな感じなのかなっていうのは、凄く考えるこ