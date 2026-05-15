今月11日（月）、福井県の沿岸の海上。趣味の釣りをしていて、遭遇したのは…撮影者「大丈夫ですか？」船体が海に沈み、動けなくなったボートです。撮影者「人が溺れていて、1人がライフジャケットがない状態で。まさか、あんなになるのは初めて」この時期、福井県沿岸の海水温は20℃以下。海上保安庁によると、水温が15℃〜20℃の海に浸かり続けると、最短2時間で低体温症による意識不明となるおそれがあるといいます。救助された