俳優の神木隆之介が15日、都内で行われた映画『君のクイズ』公開初日舞台あいさつに登壇。「人生の中で正解、不正解だと思う選択」についてトークを展開した。【写真】グレーのスーツでさわやかに登場した神木隆之介神木は、中村倫也が主演であることが出演の決め手の1つになったそう。そんな神木にとって、人生で正解だったと思う選択は“留学しなかったこと”だと言う。「大学を（海外）留学するかどうか」を悩んだ時期があ