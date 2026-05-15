◇セ・リーグ阪神─広島（2026年5月15日甲子園）TORACOデーで女性ファンに来場プレゼントが贈られた広島戦で、阪神は栗林攻略に苦しんだ。逆転を期待してジェット風船が一斉に上げられた阪神の7回の攻撃も、不発に終わった。佐藤輝明からの打順だったが、佐藤輝が一ゴロに倒れると、初回に右前打していた大山も遊ゴロ、中野も二ゴロで、12球で中軸が3者凡退。甲子園はTORACOのタメ息に包まれた。