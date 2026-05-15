俳優の泉里香（３７）が１５日、都内で行われた映画「正直不動産」の公開初日舞台あいさつに登壇した。この日はサッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に出場する日本代表２６選手を発表。泉の夫で、ＤＦ谷口彰悟（３４）＝シントトロイデン＝も２大会連続で選出された。代表発表から約２時間後、泉は背中の美しさも際立つブルーの花柄ワンピース姿で登場。ネットでは「泉里香さんめちゃくちゃカワイイやないか！