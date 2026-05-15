◇パ・リーグ日本ハム―西武（2026年5月15日エスコンF）西武・長谷川信哉外野手（23）の“紳士的”申告から2点適時打が飛び出した。守備固めで途中出場。7回2死一、二塁で最初の打席を迎えた。その初球、達のツーシームが左手甲のプロテクターに当たったが、本人はバットなのか迷った様子。球審が当たったんじゃないか？と確認してくれたが、当たっていないと自己申告した。この正直ぶりが吉と出る。長谷川は6球目