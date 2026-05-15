ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めるＴＢＳ系「ハマダ歌謡祭」が１５日放送され、華原朋美が初出演した。冒頭で浜田から「久しぶりやん」と振られた華原は、「浜田さん、覚えてます？初めてお会いした場所は軽井沢で」と思い出話。記憶に残っている様子の浜田は、「レコーディングね。あの方の持ってるスタジオに呼ばれて。『ＧＯＩＮＧＧＯＩＮＧＨＯＭＥ』」と返した。華原は同曲の歌詞について、「『あいつは今ごろ