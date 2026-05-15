ぐっさんことお笑いタレント山口智充（57）が15日、自身のインスタグラムを更新。「人生初のブリーチ＆カラーリング！」と記し、茶色く染めた髪を強調した、やや上から撮影した写真を公開した。山口は「白髪染めはやってたけど普段のアロハシャツ、デニム、オーバーオールとかにはこっちがいいのかなぁ、、なのと、白髪ボカシにもなるのかなぁ、、的理由で！」と、新たなヘアスタイルにした理由を記した。「なんか軽やかになると