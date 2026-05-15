2026年4月、「九条の大罪」や「地獄に堕ちるわよ」の独占配信で注目を集めた、会員制動画ストリーミングサービス「Netflix（ネットフリックス）」。5月も、話題作の配信が順次始まっています。編集部の注目5作品を紹介します。アニメに韓ドラ、SFスリラーまで●ソウルメイト（5月14日独占配信）磯村勇斗＆オク・テギョン（2PM）W主演の注目作。ある出来事への罪悪感と葛藤を抱え、すべてを捨てて日本からベルリンにやって来た琉は