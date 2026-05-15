Da-iCEの大野雄大が、7月にビルボードライブツアーを開催する。 （関連：岸田繁、玉井詩織、花村想太＆大野雄大、リトグリ……特別なコラボも披露された『ジブリをうたう』コンサート） 恒例行事となりつつある本公演は、7月15日に横浜、22日に大阪、29日に東京で開催。バンドアンサンブルと交わる大野の歌声を至近距離で味わうことができる公演となる。 チケットは、本日5月15日18時よりDa-iCEオフィ