取材・文：ミクニシオリ撮影：渡会春加編集：松岡紘子／マイナビウーマン編集部※このインタビューは『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4エピソード1〜7のネタバレを含みます。2026年5月1日より、Prime Videoで配信がスタートした『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4。シリーズ最年少のトリリンガル美女・平松里菜さんの結婚相手候補として名乗りを上げたのは、個性豊かな14人の独身男性たち。今回はそんな男性参加者の中か