日本サッカー協会は５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表した。この一報を受け、川崎フロンターレは公式Ｘで「かつて川崎フロンターレでプレーをしていた谷口彰悟選手、板倉滉選手、田中碧選手がサッカー日本代表に選出されました!!」と発信した。谷口は2022年、板倉は19年、田中は22年に川崎から海を渡った。欧州で躍動し、森保ジャパンの貴重な戦力となった３人に、クラブは「４年に一度の大舞