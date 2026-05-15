北中米ワールドカップを戦う日本代表のメンバー26人が決まった。三笘薫の落選が大きな話題を呼ぶ一方で、個人的に“意外”だったのは「不確定要素を比較的多く選んだ」点だった。不確定要素とはすなわち、怪我人やコンディション不透明の選手を指す。実戦復帰していない遠藤航、鎖骨骨折の鈴木唯人、クラブでの稼働率が高くない長友佑都、冨安健洋、板倉滉がそれに該当すると個人的には見ている。ボランチで現状計算できるの