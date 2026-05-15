JR長崎駅前の整備事業。 整備の進ちょくを確認します。 ※詳しくは動画をご覧ください 15日に通れるようになった歩道橋の下の部分、木や芝が張られていますが、現在も使われているイベント空間にあわせて「憩いの空間」が整備される計画です。 また 歩道橋の国道202号沿い側には、年内にバス停が移設されることになっています。 バス停の移設が完了次第、交通広場の国道側を整備して、東口駅前広場全体は来年